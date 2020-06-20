Жителей Киева напугало странное явление в небе, очень похожее на ядерный взрыв

Как сообщает Politeka.net, киевляне, которые стали очевидцами аномалии, опубликовали кадры происходящего в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз). Пресс-служба столичной ГСЧС, в свою очередь, объяснило загадочное зрелище на своей странице в Facebook.

19 июня над Киевом зависло удивительное облако в форме "ядерного гриба". Его было видно из разных уголков города. Что примечательно, облако будто зависло и не перемещалось вместе с ветром. Местные жители даже предположили, что где-то произошел взрыв.

Как объяснили в ГСЧС, ничего страшного в таком природном явлении нет - это просто редкий тип облаков. Время от времени такие возникают на гребнях воздушных волн, а потом бесследно рассеиваюся. Ранее такие явление заметили жители других регионов Украины.

"Всем, кто 19 июня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня", - отметили представители ведомства. - "Оно встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы".

Пользователи социальных сетей поделились эмоциями в комментариях:

"Я вже подумала, что нас прилетели спасать инопланетяне"; "Ну мы подождем с выводами ... Потому что через неделю мы можем узнать что-то где-то сорвалось или прорвалось.. Или еще что-то. Мы же знаем наши СМИ ... и такое уже "проходили". В 1986... да и в другие СОВЕТСКИЕ времена. Изменилось мало чего ..

Вот теперь современные телефоны, так труднее скрыть"; "Многие подумали, что НЛО..."; "А я еще не викакался. Сижу жду, пока ГСЧС сообщит, что можно уже не переживать".

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