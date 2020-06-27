В Вишневом Киевской области местный житель беспричинно открыл стрельбу по людям



Об этом Politeka стало известно из сообщения Национальной полиции Киевской области.

По данным полиции, мучжина проигнорировал окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону компании людей. После чего сбежал с оружием с места ЧП.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки. Полицейские установили личность стрелка, а после чего устроили засаду и задержали его по месту жительства.

В помещении хулигана полиция нашла и забрала коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего.

Напомним, 17 июня неизвестный мужчина обстрелял людей в Киеве из пистолета.

По данным очевидцев, вечером злоумышленник открыл стрельбу по прохожим на улице Тростянецкая в Дарницком районе, а затем сбежал в неизвестном направлении. На место происшествия съехались сотрудники полиции и бригада "скорой помощи".

Ранее в Киеве после ДТП на Виноградаре началась драка, во время которой начали стрелять из пистолета. Как сообщили очевидцы, утром 11 июня автомобиль Volkswagen задел человека на пешеходном переходе, и друзья пострадавшего потребовали, чтобы водитель извинился, однако тот отказался. Пешеходы решили проучить его силой.

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