У Києві через шлагбаум карета швидкої не доїхала до чоловіка, він помер

Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook користувача Олександра Мочалова.

За його словами, НП сталася на Русанівських садах. Карета "швидкої" не доїхала до чоловіка, постраждалого на пляжі.

"Проїхати по 10 Садової вони не змогли. На початку вулиці закриті ворота. Поїхали по 11 Садовій, вперлися в саморобний шлагбаум", – повідомив Мочалов.

Чоловік додав, що машині "швидкої" довелося зупинитися в 300 метрах від місця, де знаходився потерпілий.

Раніше Politeka писала, що китайський вірус продовжує стрімко поширюватися в Україні, а кількість нових інфікованих в Закарпатській області, яких щодня доставляють в лікарню, меншим поки не стає. Про це розповіла лікар Богдана Булеза, що працює в Ужгороді.

"Швидкі з сиренами щодня підвозять все нових і нових пацієнтів. Хворі різні з легким перебігом, безсимптомні, важкі, киснево-залежні. Більшість не вірить в існування вірусу, або якщо і вірить, то впевнені, що вони не інфікуються, це з ними не трапиться, та й просто вже всі втомилися від карантину!" – розповіла вона.

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