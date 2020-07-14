В Киеве из-за шлагбаума карета скорой не доехала к мужчине, он умер

Об этом пишет Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пользователя Александра Мочалова.

По его словам, ЧП случилось на Русановских садах. Карета "скорой" не доехала до мужчины, пострадавшего на пляже.

"Проехать по 10 Садовой они не смогли. В начале улицы закрыты ворота. Поехали по 11 Садовой, уперлись в самодельный шлагбаум", – сообщил Мочалов.

Мужчина добавил, что машине "скорой" пришлось остановиться в 300 метрах от места, где находился пострадавший.

Ранее Politeka писала, что китайский вирус продолжает стремительно распространяться в Украине, а количество новых инфицированных в Закарпатской области, которых каждый день доставляют в больницу, меньшим пока не становится. Об этом рассказала врач Богдана Булеза, работающая в Ужгороде.

"Скорые с сиренами ежедневно подвозят все новых и новых пациентов. Больные разные с легким течением, бессимптомные, тяжелые, кислородно-зависимые. Большинство не верит в существование вируса, или если и верит, то уверены, что они не инфицируются, с ними это не случится, да и просто уже все устали от карантина!" – рассказала она.

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