В Киеве сообщили о минировании автовокзала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на OBOZREVATEL.

Сообщение о заминировании поступило сегодня, 8 июля. Речь идет о центральном автовокзале столицы, который расположенной на Демеевской площади.

На место сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Людей, которые находились на вокзале, перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.

На месте начались необходимые работы внутри помещения, поэтому туда перестали впускать посторонних.

Сейчас уже известно, что опергруппа с собаками проверила помещения и окрестности автовокзала, но взрывное устройство так и не обнаружили. Вокзал закрыли до 20.30.

Следует отметить, что сообщение о заминировании определенных объектов в Киеве не являются редкостью. В частности, 9 июня в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро Майдан Независимости и пересадку. Тогда вход и выход на станцию закрыли, а на месте работала группа саперов. Представители метрополитена рассказали, что им поступил анонимный звонок о минировании.

Станцию для граждан открыли сразу после окончания проверки специальными службами всей территории закрытой станции на наличие там взрывчатых предметов и веществ. По результатам проверки взрывчатка не была найдена.

Кроме того, 1 июня в Киеве неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил, что собирается взорвать мост Метро. Полиция окружила постройку и ввели спецоперацию "Гром". Позже подозреваемого задержали. Оказалось, что бомбы у него не было.

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