Давно треба було так зробити

Майдан Незалежності в Києві кардинально змінився, позбавившись реклами

Як повідомляє Politeka.net, начальник управління з питань реклами Олександр Смирнов показав зміни на своїй сторінці в Facebook.

У КМДА вирішили демонтувати металеві конструкції з рекламою, які були на історичних будівлях в самому серці Києва. Як заявив чиновник, вони були встановлені проти правил. Деякі споруди власники прибрали самі, а інші довелося зносити владі.

"Згідно з діючими Правилами такі рекламні конструкції перебували на будівлях незаконно: розташовувалися вище першого поверху і в кілька разів перевищували за розмірами норму. Для демонтажу кількох таких гігантів КП «Київреклама» навіть довелося залучати підрядну організацію альпіністів", - пише Смирнов.

Як можна помітити на фотографіях, Майдан Незалежності набув зовсім іншого вигляду. Єдина реклама залишилася на даху будівлі за адресою Бориса Грінченка, 1, що належить держпідприємству «СПЕЦАГРО» (підпорядковується Мінекономрозвитку). За словами Смирнова - це "останній виклик".

Багатьом користувачам мережі сподобалися зміни:

"Все менше і менше Шанхаю, все ближче і ближче до цивілізації"; "Потихеньку Київ повертається до нормального вигляду після цього жаху"; "Відмінний результат".

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