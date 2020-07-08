Майдан Незалежності в Києві кардинально змінився, позбавившись реклами
Як повідомляє Politeka.net, начальник управління з питань реклами Олександр Смирнов показав зміни на своїй сторінці в Facebook.
У КМДА вирішили демонтувати металеві конструкції з рекламою, які були на історичних будівлях в самому серці Києва. Як заявив чиновник, вони були встановлені проти правил. Деякі споруди власники прибрали самі, а інші довелося зносити владі.
"Згідно з діючими Правилами такі рекламні конструкції перебували на будівлях незаконно: розташовувалися вище першого поверху і в кілька разів перевищували за розмірами норму. Для демонтажу кількох таких гігантів КП «Київреклама» навіть довелося залучати підрядну організацію альпіністів", - пише Смирнов.
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Як можна помітити на фотографіях, Майдан Незалежності набув зовсім іншого вигляду. Єдина реклама залишилася на даху будівлі за адресою Бориса Грінченка, 1, що належить держпідприємству «СПЕЦАГРО» (підпорядковується Мінекономрозвитку). За словами Смирнова - це "останній виклик".
Багатьом користувачам мережі сподобалися зміни:
"Все менше і менше Шанхаю, все ближче і ближче до цивілізації"; "Потихеньку Київ повертається до нормального вигляду після цього жаху"; "Відмінний результат".
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