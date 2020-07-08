Давно надо было так сделать

Майдан Независимости в Киеве кардинально преобразился, лишившись рекламы

Как сообщает Politeka.net, начальник управления по вопросам рекламы Александр Смирнов показал изменения на своей странице в Facebook.

В КГГА решили демонтировать металлические конструкции с рекламой, которые были на исторических зданиях в самом сердце Киева. Как заявил чиновник, они были установлены против правил. Некоторые сооружения владельцы убрали сами, а другие пришлось сносить властям.

"Согласно действующим Правилам такие рекламные конструкции находились на зданиях незаконно: располагались выше первого этажа и в несколько раз превышали по размерам норму. Для демонтажа нескольких таких гигантов КП «Киевреклама» даже пришлось привлекать подрядную организацию альпинистов", - пишет Смирнов.

Как можно заметить на фотографиях, Майдан Независимости приобрел совсем другой вид. Единственная реклама осталась на крыше здания по адресу Бориса Гринченко, 1, которое принадлежит госпредприятию «СПЕЦАГРО» (подчиняется Минэкономразвития). По словам Смирнова - это "последний вызов".

Многим пользователям сети понравились перемены:

"Все меньше и меньше «Шанхая», все ближе и ближе к цивилизации"; "Потихоньку Киев возвращается к нормальному виду из этого ужаса"; "Отличный результат".

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