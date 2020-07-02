Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, для чего ужесточили карантин в Киеве

Как передает Politeka.net, он прокомментировал новые меры в эфире "Громадського" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

С 1 июля в Киеве ввели ограничения и сократили время работы ресторанов, кафе и многих других заведений, большинство из них теперь будут закрываться с 22:00. По словам Виктора Ляшко, такое решение приняли из-за работы развлекательных заведений, где невозможно соблюдать меры безопасности и уберечься от заражения китайским вирусом.

"Ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведений общественного питания", – резюмировал Виктор Ляшко.

Ранее об ужесточении карантина в столице заявил мэр Виталий Кличко. Он рассказал, какие именно предприятия попадают под новые ограничения. Так после 22 часов запрещено работать заведениям общественного питания и развлекательным, включая кинотеатры. После этого времени нельзя также проводить развлекательные, спортивные и рекламные массовые мероприятия.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.