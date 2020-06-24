Попытка мэра Виталия Кличко попиариться перед выборами на Подольском мосту может обернуться большим провалом

Как сообщает "Знай.ua", об этом рассказал транспортный эксперт Виктор Петрук, его словам передает Politeka.net.

Недавно в Днепровском районе Киева произошли в столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими против строительства Подольско-Воскресенского моста на Русановских садах. Как утверждают местные жители, согласованный с мэром Кличко проект заменили на другой, ради которого придется снести десятки домов.

По словам Виктора Петрука, новые съезды, которые сейчас пытаются построить под руководство главы столицы, это самый худший из всех предложенных вариантов. Они не только не ускорят проведение моста на Троещину, а даже отсрочат его открытие. Гораздо лучше было бы вывести один из подходов на бульвар Алишера Навои, что формирует основной левобережный спрос, а не на улицу Бальзака, как предусмотрено проектом. Как отметил Виктор Петрук, такая корректировка снизила бы общую стоимость строительства моста более чем на 2,4 миллиарда гривен.



"Когда Виталий Кличко боролся за власть в Киеве и еще только мечтал занять кресло главы КГГА, он был правильным оппозиционером: критиковал преступную власть за связи с застройщиками, дружил с общественными активистами, обещал сжечь проект Генерального плана 2025 и построить Подольский мост мимо Русановских садов", - напомнил эксперт. "Но, заняв кресло мэра, вмиг забыл все обещания", – подчеркивает Виктор Петрук.

Виталий Кличко кардинально изменил свою позицию с приходом на должность мэра, о чем свидетельствует заключение сделки с местными жителями. Есть даже документ:

Эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба уверен, что пиар-ход Кличко обернется провалом:

"Кличко отправляет беркутовцев расчищать от людей строительную площадку на Русановских садах. Деньги бюджета идут не на поддержание эксплуатационных характеристик существующих мостов, ливневой канализации и других элементов инженерно-транспортной инфраструктуры, а исключительно на трассирование автомобильных дорог и инженерных сетей будущих жилых комплексов", - отметил он. - "Скорее всего, он не успеет до выборов показать еще одну фишку "действенного мэра" и мост не сдадут в эксплуатацию – как Шулявский и Стеклянный мосты. Возможно, техника сможет ездить под охраной полиции, но это для пиара – проигрыш".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

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