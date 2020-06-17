Мэр Киева Виталий Кличко подарил украинцам еще один перл в своем фирменном стиле

Как сообщает Politeka.net, во время брифинга 16 июня глава КГГА вместо «после» произнес «писька» и не смог с первого раза выговорить слово «сенсационные» на украинском языке. Вскоре он решил оправдаться и высмеял сам себя в ролике на Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Не тратьте деньги на распространение лжи и манипуляций. Пожалуйста, предъявляйте свои конкретные достижения и программы", - обратился мэр к украинцам. - "У меня уже спрашивали писька, после некоторых сенсационных публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения

После проблем с произношением Виталий Кличко заказал себе особую футболку: на ней сам киевский мэр развел руки в стороны, а сверху напечатана надпись "Сенсация". В ролике он сравнил сенсации и пошутил, что называется, ниже пояса.

"Сенсации бывают маленькие, средние и большие", - произнес Виталий Кличко, показывая соответствующие размеры руками.

І трохи про сенсації🙂 Gepostet von Віталій Кличко am Dienstag, 16. Juni 2020

Многие пользователи раскритиковали попытку мэра оправдаться за свой курьёз, посчитав её неловкой:

"Не, Виталий, нужно произнести слово "сенсационный"; "Самоирония - это прекрасно, но... глупо, учитывая частоту выдаваемых перлов"; "Рекомендую сменить имиджмейкеров! - этот видос сделал еще хуже"; "А написать на футболке "Піська" слабо?))"; "145 дубль"; "Прям шалун"; "А с писькой что?".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что друзья Саакашвили и Кличко придумали, как одурачить украинцев: «Пойдет в мэры Киева, а потом…».

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.