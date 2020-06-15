Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 июля в столице изменят правила льготного проезда в общественном транспорте

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА прокомментировал сложившуюся ситуацию во время онлайн-брифинга.

С июля в Киеве вводят новые требования к льготникам, которые не зарегистрированы в столице. Таким пассажирам придется платить за проезд на общих основаниях, а потом добиваться компенсации в органах социальной защиты по месту регистрации. Для этого льготникам необходимо предьявить использованный билет, чек или выписку с банковской карты.

"Такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют", - отметил Виталий Кличко.

Многие пользователи сети возмутились новыми правилами проезда в Киеве:

"Да пенсионерам сделайте бесплатный проезд они заслужили своим трудом а насчёт каких-то выплат, так это очедной бред жирных котов"; "если мы прогнемся тогда прощай все наши льготы"; "Это "деление" до добра не доведет. Лучше отменить дотации, а выплачивать помощь пенсионерам и льготникам, и тогда не будет "хозяев-нытиков", а в транспорте ввести терминалы для оплаты за проезд..."; "То есть теперь каждый город Украины имеет право отменить льготы киевлянам, так как Киев отменил им "льготы» не смотря на то, что Киев строился на народные средства, а не чисто "киевские"...".

Как сообщала Politeka, Кличко застукали с девушками в ресторане, скандальное видео попало в сеть: "Один маленький нюанс...".

Также мы писали, что друзья Саакашвили и Кличко придумали, как одурачить украинцев: «Пойдет в мэры Киева, а потом…».

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.