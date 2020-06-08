Не исключено, что Михаил Саакашвили может участвовать в выборах мэра Киева

Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует Telegram-канал Женщина с косой.

По информации источников, Михаил Саакашвили, который сейчас занимает должность главы Исполкома Национального совета реформ, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Киеве.

Инсайдеры также предположили, что таким образом Саакашвили может помочь действующему мэру Виталию Кличко.

"Такие слухи пошли в кулуарах. Михаил Саакашили рассматривает такой вариант для прокачки своего имиджа, а также для торгов. Всем известно, что Саакашвили и Кличко давние друзья и поэтому Саакашвили может выступить как технический кандидат против оппонентов действующего мэра, а после снять свою кандидатуру и поддержать Виталия Кличко", - сказано в сообщении.

По информации издания Depo, Виталий Кличко и Михаил Саакашвили не будут бороться друг с другом за кресло мэра Киева.

"Задача Саакашвили на выборах в Киеве может заключаться не в реальном противостоянии с Кличко, а в имитации такого противостояния, главное же острие критики будет направлено не на ныне действующего мэра, а на его соперника от "Евросолидарности" (вероятно, Алексея Гончаренко) и партии Порошенко", - говорится в статье.

Журналисты также предположили, что Саакашвили придется критиковать Виталия Кличко перед выборами, но совершенно с другой целью.

"Критиковать Кличко, конечно, придется, этого требуют правила выборов, однако делать это можно разными способами - либо пиариться на недоработках мэра, гипертрофировать городские проблемы, либо же пиарить себя как реформатора, а "слуг" как "команду реформаторов", нужных Саакашвили для выполнения его плана. На этой риторике без особых проблем можно выйти во второй тур мэрских выборов, а главное - провести в Киевсовет многочисленную фракцию "зеленых", - предположили авторы статьи.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, Саакашвили получил должность в правительстве.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.