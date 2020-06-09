Мэр Киева Виталий Кличко получит повышенную зарплату – соответствующее решение приняли в Кабинете министров, говорится в постановлении правительства от 3 июня этого года.

Текст документа опубликован на Правительственном портале. Передает Politeka.net со ссылкой на "Знай.юа" .

Согласно документу, Кабмин увеличил должностной оклад городского головы столицы до 19 тысяч 360 гривен.

Отмечается, что ранее должностной оклад мэра Киева составил 17,76 тысяч гривен.

Выросли также и оклады первых заместителей и секретаря Киевсовета - с 15 тысяч 54 гривен до 6 тысяч 94 гривен.

Заместители Кличко теперь будут получать заработные платы в 15 тысяч 125 гривен вместо 13 тысяч 88 гривен. Специалисты аппарата советов – оклады в 4,5 тысяч гривен вместо 3,8 тысяч гривен.

Председатели районных советов получат оклады в размере 15 тысяч 52 гривен вместо 14 тысяч 270 гривен.

Ранее сообщалось, что Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который мэр Виталий Кличко обещает достроить до нового года, стал "коррупционной ямой" для чиновников.

Об этом пишет сайт "Знай.юа", передает Politeka.net.

По словам источников, вот уже почти 30 лет мост не могут достроить - с 1993 года. На проект выделили 6 миллиардов гривен, а чтобы завершить объект, нужно примерно столько же. Тем временем, Виталий Кличко заговорил о том, чтобы открыть мост уже через несколько месяцев.

"Подольско-Воскресенский мост - идеальная коррупционная яма, на нем озолотились тысячи чиновников, даже Петр Порошенко покупал через «Ленинская Кузница» металлоконструкции для этого моста на 160 миллионов. В России, конечно", - пишут авторы.

Как отмечают аналитики, за прошедшие 27 лет проект Подольско-Воскресенского моста не изменился. Предполагается, что чиновники просто не собираются его достраивать.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".