Председатель КГГА Виталий Кличко поделился планами по сносу старых советских “хрущевок” в столице.

Сообщается, что их планируют сносить в трех районах Киева. Передает Politeka.net.

Полный снос этих домов учтено в Генеральном плане столицы.

В первую очередь “хрущевок” планируют избавиться на ж/м Лесной в Деснянском районе в районе улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта.

По словам Кличко, эти районы находятся в запущенном состоянии, поскольку построены 50-60 лет назад.

Вместо снесенных “хрущевок” планируется построить новые многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили может участвовать в выборах мэра Киева.

Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует Telegram-канал Женщина с косой.

По информации источников, Михаил Саакашвили, который сейчас занимает пост председателя Исполкома Национального совета реформ, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Киеве.

Инсайдеры также предположили, что таким образом Саакашвили может помочь действующему мэру Виталию Кличко.

"Такие слухи пошли в кулуарах. Михаил Саакашили рассматривает такой вариант для прокачки своего имиджа, а также для торгов. Всем известно, что Саакашвили и Кличко давние друзья и поэтому Саакашвили может выступить как технический кандидат против оппонентов действующего мэра, а после снять свою кандидатуру и поддержать Виталия Кличко", - сказано в сообщении.

По информации издания Depo, Виталий Кличко и Саакашвили не будут бороться друг с другом за кресло мэра Киева.

"Задача Саакашвили на выборах в Киеве может заключаться не в реальном противостоянии с Кличко, а в имитации такого противостояния, главное же острие критики будет направлено ни на действующего мэра, а на его соперника от "Евросолидарности" (вероятно, Алексея Гончаренко) и партии Порошенко", - говорится в статье.

Также мы писали, что киевляне на посту городского головы хотят видеть журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского.

Об этом сообщает Politeka.net.

Так, журналисту-самовыдвиженцу удалось победить в соцопросе, который был проведен в Telegram-канале Kyiv Live.

25% респондентов, которые принимали участие в новом социальном опросе, хотят видеть на должности мэра Киева именно журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского.

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подробности, что Зеленскому «врали» как мальчику

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по протестам в США, сравнив их с Майданом