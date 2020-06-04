Журналист Андрей Пальчевский сравнил поведение протестующих в США и Украине

Эту тему он обсуждал в эфире политического шоу на «112 канале», передает Politeka.net. Пальчевский раскритиковал протестующих, которые грабят и поджигают магазины.

«Есть понятие общей культуры. Например, украинская культура. Давайте вспомним наши Майданы. Кто-то магазины грабил? Нет. Я такого не помню», - заявил журналист.

Он вспомнил, как во время Майдана в сильный мороз стоял на улице рядом с компанией людей из Западной Украины. Пальчевский отмечает, что в магазины погреться их не пускали. А на предложение сломать двери и зайти люди заявили, что «киевляне обидятся за это». Вместо того, чтобы громить чужую собственность, люди поставили бочки на улице и грелись возле них.

«Это говорит о чем? Что внутренняя культура не позволяет украинскому человеку воровать у другого украинского человека. И эти люди нам советуют, как вести хозяйство, когда нам женщин отправлять на пенсию, как нам школы обустраивать. МВФ - это ведь проамериканская организация. А мы знаем, какая у них задача – чтоб наши школы закрылись вообще», - считает Пальчевский.

Он подчеркнул, что украинцы очень терпеливые. За 30 лет они стали только беднее, а как проходит очередной Майдан, все заканчивается разговорами, и выбирают все тех же олигархов.

Напомним, что Пальчевский развенчал катастрофическую ложь властей об эпидемии: "Все цифры сфальсифицированы!".

А еще Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, что ждет Украину уже этой осенью: "Мы дошли до такой стадии...".

Также Politeka сообщала, что Пальчевский знает, кто хочет закрыть ему рот и обратился к недругам: "Я никуда не пойду до тех пор, пока....".