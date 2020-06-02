Если это не было так опасно, чего такие строгие меры ввели? А если это опасно, почему эти меры снимают?

Данные по заболеваемости китайским вирусом, которые озвучивают украинцам, не соответствуют действительности

Такое заявление сделал журналист Андрей Пальчевский в эфире канала 112 Украина.

«У нас как-то все непоследовательно. Если это не было так опасно, чего такие строгие меры ввели? А если это опасно, почему эти меры снимают? Вот такие вопросы мучают людей», - заявил он.

Пальчевский подчеркнул, что не верит статистике относительно китайского вируса, которую озвучивают украинцам.

«Я вообще так вопрос не ставлю, потому что я уверен, что все цифры, которые нам показывают – сфальсифицированы. Точка. Я об этом говорю абсолютно уверенно. Еще как только президент сказал, что у нас 27 лабораторий, должно было быть 227. И делают 10 000 ПЦР анализов, во что я не верю. И уже ПЦР как-то так медленно заменили сегодня на ИФА, потому что ИФА гораздо проще выполнять. Там большие, условно говоря, объемы, они гораздо дешевле, проще. Просто ИФА не показывает, кто болен сейчас. ИФА может пропускать очень большое количество людей, которые реально являются супер разносчиками», - отметил журналист.

Напомним, Пальчевский обратился к Зеленскому после скандального решения Минздрава: "Это по всей Украине".

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