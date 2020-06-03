Журналист Андрей Пальчевский раскритиковал окружение президента Владимира Зеленского за давление

Как сообщает Politeka.net, он возмутился ситуацией в эфире канала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Андрей Пальчевский высказался о политических амбициях. По его словам, людям нужно выбирать руководителей с опытом и реальными знаниями.

"Я никуда не пойду до тех пор, пока не почувствую необходимость. Не то, что люди хотели бы... Я действительно хотел бы, чтобы люди наши выбирали того или иного руководителя, потому что они вынуждены выбрать того человека, который умеет руководить заводом, который может руководить организацией. А не группой человек, которые перекочевали с диванов, где они вместе курили - сейчас они вместе курят на других диванах, которые называются сейчас совет министров, Верховна Рада", - отметил телеведущий.

Андрей Пальчевский обратил внимание, как приход к власти меняет людей. Современные украинские политики преобразилась до неузнаваемости:

"Кстати, я посмотрел, как они одеваются. Элегантно одеваются по сравнению с прошлым годом. Я помню, был такой, я их называю, "Скадовск 72", а сейчас все такие "Париж-2019". Это тоже кое о чем говорит. И причесочки пошли: живенько так, волосики аккуратно уложены - значит все не так плохо у них в Верховной Раде или в правительстве. И вот, получается, у нашего человека один выход в жизни, если он хочет заработать - это идти во власть. А во власти воруют, а для того, чтобы воровать, надо быть членом этой стаи. И куда деваться честному человеку?".

Как отметил Андрей Пальчевский, многие украинские политики занимаются не своим делом. Ситуация дошла до абсурда:

"Если мы будем удивляться, что у нас два футболиста руководят газом, штангист у нас поднимает культуру, боксер занимается медициной, так я предлагаю перейти на украинский подход. Давайте так: на ринг выпускаем хирурга, желательно со скальпелем, Марью Гавриловну, которая делает котлеты, ставим сразу на Центробанк, и показываем МВФ, что если у нас нет ресурсов - у нас есть люди".

Андрей Пальчевский подчеркнул, что большинство чиновников и депутатов сейчас не понимают, как нужно управлять страной. По его словам, президент Владимир Зеленский не оправдал тот образ, который сам себе создал в популярном сериале "Слуга народа". Как считает телеведущий, работники сцены не должны идти во власть.

"Если мы будем подходить к выборам, как обычно, к любым выборам, неважно Киев, Харьков, Херсон, Львов или Чернигов... и мы будем опять по принципу: мы видели на плакате, хороша в кокошнике... Кстати, та, которая хороша в кокошнике, Оля, очень хотелось бы с ней поговорить на эту тему. Она девушка здравоумная. Сказать: как ты считаешь, имеет ли право моральное человек, который пел, плясал и так далее работать в комитете по экономической безопасности Украины? Все эти люди, которые туда попали, большинство не имеет понятия о государственном устройстве вообще никакого. Мы рассчитывали, почему я поддерживал Зеленского, что придет Зеленский, соответствующий моральному авторитету Голобородько из фильма. Я подчеркиваю, он был в образе Голобородько", - резюмировал Андрей Пальчевский.

Журналист также рассказал, как политики из окружения Владимира Зеленского пытаются "закрыть рот" его коллегам. Пальчевский предупредил их о печальных последствиях:

"Мы действительно уже привыкли к расстоянию и так далее, но сколько бы не надевали нам маски, рот нам не закроют... Я им не завидую. Потом посыпятся чьи-то головы".

Напомним, Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».

Как сообщала Politeka, правительство забыло об украинцах, Пальчевский жестко прошелся по ошибкам: «Надо было взять и…».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы.