Журналист Андрей Пальчевский поздравил Киев с Днем города и рассказал о том, что ждет украинскую столицу

В 2020 году Киев отмечает свой 1538-й день рождения. По этому случаю киевлянин Пальчевский записал видео, посвященное своему родному городу, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах журналист поделился трогательными воспоминаниями, которые связывают его со столицей. Он подчеркнул, что Киев – это город, в котором он родился, вырос, пошел в школу, натерпелся, за который он играл, когда занимался спортом.

Журналист подчеркнул, что украинскую столицу ждут большие перемены.

«Сейчас Киев на пороге больших перемен. Он стал местом, в котором себя чувствуют одинаково уверенно Восток и Запад, выходцы с Донбасса и из Львова. Город, который стал центром нашей страны. И вот эта равноудаленность это какое-то особое чувство уважения у киевлян. У нас свой патриотизм – общеукраинский. И своя любовь и к городу, и ко всей нашей земле. С чем я вас и поздравляю», - подытожил свой рассказ Пальчевский.

До этого мы писали, что журналист рассказал, как правительство должно было помочь украинцам на время карантина.

Он раскритиковал украинские власти за то, что вместо ПЦР-тестов для выявления опасного китайского вируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предлагает проводить другие тесты просто потому, что они у нас есть.

Пальчевский также подчеркнул, что власти пока так и не сделали правильных выводов о том, как руководить государством в условиях пандемии.

Вирус уйдет ,а Киев всегдв в нас! с днем К! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 31. Mai 2020

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского, объяснив, что нужно украинцам: «Первый посыл президенту будет осенью».

Как сообщала Politeka, дело Порошенко замяли, Пальчевский раскрыл скандальные подробности.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине.