Градоначальник был без маски

Мэра Киева Виталия Кличко застукали без маски в одном из столичных ресторанов

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал Perepichka News, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Кличко без маски заметили в элитном ресторане Avalon в центре Киева. Он подошел к столику, за которым сидела компания девушек и принялся делать им комплименты.

«Один маленький нюанс. Такая классная компания, столько красивых девушек. Где молодые люди», - спрашивает мэр Киева.

Видео, по всей видимости, сняла одна из девушек, которая отмечала в Avalon день рождения подруги.

«Главный противник шастанья Виталий Кличко сегодня ночью, судя по видео, контролировал эпидситуацию в ресторане Avalon. Маршрутки и площадки уже занял Тищенко, так что с электоратом перед выборами пришлось работать на уровне повыше», - говорится в подписи к видео.

Ранее мы сообщали, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько денег удалось собрать благодаря штрафам в столице.

Глава КГГА отчитался о многочисленных нарушениях со стороны водителей во время онлайн-брифинга 1 июня.

По словам Виталия Кличко, за апрель месяц правоохранители выписали киевлянам штрафы на миллионы гривен. Речь идет о неправильной остановке и парковке автомобилей в столице.

Кличко Gepostet von Саша Юрченко am Samstag, 6. Juni 2020

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.