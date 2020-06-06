Мэра Киева Виталия Кличко застукали без маски в одном из столичных ресторанов
Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал Perepichka News, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Кличко без маски заметили в элитном ресторане Avalon в центре Киева. Он подошел к столику, за которым сидела компания девушек и принялся делать им комплименты.
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«Один маленький нюанс. Такая классная компания, столько красивых девушек. Где молодые люди», - спрашивает мэр Киева.
Видео, по всей видимости, сняла одна из девушек, которая отмечала в Avalon день рождения подруги.
«Главный противник шастанья Виталий Кличко сегодня ночью, судя по видео, контролировал эпидситуацию в ресторане Avalon. Маршрутки и площадки уже занял Тищенко, так что с электоратом перед выборами пришлось работать на уровне повыше», - говорится в подписи к видео.
Ранее мы сообщали, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько денег удалось собрать благодаря штрафам в столице.
Глава КГГА отчитался о многочисленных нарушениях со стороны водителей во время онлайн-брифинга 1 июня.
По словам Виталия Кличко, за апрель месяц правоохранители выписали киевлянам штрафы на миллионы гривен. Речь идет о неправильной остановке и парковке автомобилей в столице.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.