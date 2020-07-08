Как будто и так не хватает

Мэр Киева Виталий Кличко повысил зарплату топ-чиновнику КГГА Александру Смирнову

Как сообщает Politeka.net, такое распоряжение от 6 июля опубликовано на официальном сайте администрации.

Киевский мэр Виталий Кличко назначил начальнику Управления по вопросам рекламы Александру Смирнову надбавку в размере 12% от должностного оклада за выслугу лет. 6 июля исполнилось ровно четыре года, как чиновник состоит на государственной службе. Изменения вступят в силу с 17 июля.

Александра Смирнова назначили на должность главы Управления рекламы КГГА в 2017 году, когда его опыт работы в органах государственной власти составлял всего год и четыре месяца. Из-за "неопытности" ему назначили четырехмесячный испытательный срок, однако уже тогда Виталий Кличко прибавил ему к зарплате 3% от должностного оклада.

Согласно декларации Александра Смирнова, в 2019 году он получил зарплату в размере 375,2 тысячи гривен. Получается, что в месяц чиновник еще до прибавки зарабатывал около 31 тысячи гривен.

До того, как пойти на службу в Киевскую городскую администрацию, Александр Смирнов работал исполняющим обязанности начальника в КП "Киевреклама". 20 октября 2017 года он прошел конкурс на новую должность, набрав больше всего баллов.

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