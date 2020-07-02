Карантин в Киеве могут ослабить через считанные дни
Об этом руководитель столичной Госпотребслужбы Олег Рубан рассказал изданию "РБК-Украина", передает Polteka.net.
По его словам, решение об ослаблении карантина могут принять уже на следующей неделе - 8 июля. Пока Киев не соответствует требованиям для снятия ограничений, но к тому времени ситуация может измениться.
"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют. Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и НС может быть решение об ослаблении карантина, как раз через неделю, в среду", - предположил
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Олег Рубан объяснил, что более высокие показатели заболеваемости связаны не с тем, что люди стали чаще заражаться, а с более частым выявлением болезни. В то же время, количество госпитализированных не растет - каждый день в больницу ложать от 5 до 25 пациентов.
"В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики вируса и выявлением большего числа контактных лиц. У нас стабильная госпитализация", - резюмировал представитель Госпотребслужбы.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении карантина в столице. По его словам, с 1 июля заведениям общественного питания и развлекательным запрещено работать после 22 часов. С этого же времени запрещены массовые мероприятия.
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