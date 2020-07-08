8 липня група чоловіків влаштувала стрілянину на Позняках, перелякавши місцевих жителів

Як передає Politeka.net, спільнота "Київ Оперативний" в Facebook опублікував подробиці події, а також відео з камер спостереження (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні вранці мешканці в ЖК на Крушельницької прокинулися не від кави, а від того, що хтось здійснював постріли", - пишуть автори публікації.

На записах з камер спостереження видно, як чотири людини бігли за автомобілем Toyota і стріляли по ньому з предмета, схожого на пістолет. Коли машина зникла, зловмисники добігли до Volkswagen і вже на ньому вирушили в погоню. Через деякий час чоловіки повернулися на місце події та зібрали відстріляні гільзи.

Сьогодні зранку мешканці у ЖК на Крушельницькій прокинулися не від кави, а від того, що хтось здійснював постріли. По камерам відеоспостереження видно, що 4 особи бігали за автомобілем #Toyota та стріляли. Після того, як Toyota поїхали - ті 4-ро сіли у #Volkswagen та помчалися за ним. Через деякий час чоловіки повернулися, щоб позбирати гільзи. Що до чого - поки невідомо🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 8. Juli 2020

На одній із запису можна помітити, як дівчина ледь не потрапила в епіцентр розборок. У кадрі вона йде з парасолькою по тротуару, а почувши звуки пострілів - різко повернулася і почала тікати в протилежному напрямку.

Раніше бешкетники почали стріляти в Оболонському районі, посварившись з групою мололых людей. Потім вони атакували поліцейських з газовим балончиком, але були затримані.

Нагадаємо, під Києвом відкрили стрілянину по людям, кадри

Як повідомляла Politeka, "Де моя мама?": дівчина дивом вижила під підірваному будинку на Позняках, але втратила головне

Також Politeka писала, що кількість жертв вибуху будинку на Позняках різко зросло: "під завалами виявлено...", нові деталі події.