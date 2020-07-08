8 липня група чоловіків влаштувала стрілянину на Позняках, перелякавши місцевих жителів
Як передає Politeka.net, спільнота "Київ Оперативний" в Facebook опублікував подробиці події, а також відео з камер спостереження (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).
"Сьогодні вранці мешканці в ЖК на Крушельницької прокинулися не від кави, а від того, що хтось здійснював постріли", - пишуть автори публікації.
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На записах з камер спостереження видно, як чотири людини бігли за автомобілем Toyota і стріляли по ньому з предмета, схожого на пістолет. Коли машина зникла, зловмисники добігли до Volkswagen і вже на ньому вирушили в погоню. Через деякий час чоловіки повернулися на місце події та зібрали відстріляні гільзи.
На одній із запису можна помітити, як дівчина ледь не потрапила в епіцентр розборок. У кадрі вона йде з парасолькою по тротуару, а почувши звуки пострілів - різко повернулася і почала тікати в протилежному напрямку.
Раніше бешкетники почали стріляти в Оболонському районі, посварившись з групою мололых людей. Потім вони атакували поліцейських з газовим балончиком, але були затримані.
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