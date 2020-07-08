У Києві оторвавшееся колесо пролетіло десятки метрів по дорозі і мало не травмувала пішохода

Як повідомляє Politeka.net, кадри шокуючої події очевидцям дивом вдалося зняти на камеру, відео з'явилося у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"Те, що у маршруток відвалюються колеса - вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо мало не прибило людини - щось новеньке. Цікаво, як довго ще ці небезпечні жовті автобуси будуть курсувати по місту?", - пишуть автори публікації.

На відео можна помітити, як колесо разом з частиною осі на великій швидкості прокотилось від перехрестя до тротуару на іншій стороні. Жінка, яка знімала все на камеру, ледве встигла відійти в сторону. Як повідомили очевидці, небезпечна історія сталася на Окружній.

Те, що у маршруток відвалюються колеса - вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо ледь не прибило людину - щось новеньке. Цікаво, як довго ще оці небезпечні жовті автобуси курсуватимуть містом? Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 6. Juli 2020

Користувачі соціальної мережі відреагували на ситуацію в коментарях. Багато обурилися, що такий небезпечний транспорт випускають на вулиці Києва:

"Тепер ви розумієте, чому так мало Богданов ви зустрічаєте у своєму житті"; "Таке відчуття, що їм ці півострова спеціально хтось відкручує, тільки вони відпадають"; "21 століття в нормальних країнах замість водіїв 🤖🤖🤖🤖🤖і комфортні автобуси, за те у нас: а#уевшие депутати і народ який їздить на старих трунах😡😡😡😡😡ми цього заслужили?????????"; "потрібно прибирати ці жовті труни на колесах з вулиць Києва. Вони крім усього іншого забруднюють повітря, за ними завжди шлейф чорного диму"; "А вони нещодавно знову провели конкурс на маршрути. І там у вимогах все ті ж Богдани. Хоча всі кажуть що цей автобус для села".

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