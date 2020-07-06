6 июля дебоширы открыли стрельбу в центре Киева и атаковали полицейских

Как сообщает Politeka.net, в сети кадры и подробности происшествия опубликовало сообщество "Киев Оперативный".

По данным очевидцев, возле кинотеатра "Октябрь" на Подоле двое мужчин средних лет устроили разборки с группой молодых людей, которые, якобы, слишком шумно себя вели. После словесной перепалки дебоширы достали пистолеты и открыли огонь. Информация о пострадавших не разглашается, однако на место происшествия приехала машина "скорой помощи".

Вскоре прибыли сотрудники патрульной полиции, но вооруженные мужчины оказали им сопротивление и попытались отбиться при помощи газовых баллончиков. В итоге неадекватов все-таки удалось задержать.

Ранее, 4 июля, в Киеве произошла массова драка со стрельбой в торговом центре "Арена" на Бессарабской площади. Пресс-служба столичной полиции сообщила о трех пострадавших в ходе инцидента: одна из участниц получила касательное ранение ноги, еще два человека получили ножевые ранения и угодили в больницу.

"Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - поделились очевидцы в социальных сетях.

Напомним, под Киевом открыли стрельбу по людям, кадры

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