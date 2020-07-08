В Киеве оторвавшееся колесо пролетело десятки метров по дороге и едва не травмировало пешехода

Как сообщает Politeka.net, кадры шокирующего происшествия очевидцам чудом удалось снять на камеру, видео появилось в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

"То, что у маршруток отваливаются колеса - уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека - что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать по городу?", - пишут авторы публикации.

На видео можно заметить, как колесо вместе с частью оси на большой скорости прокотилось от перекрестка до тротуара на другой стороне. Женщина, которая снимала происходящее на камеру, едва успела отойти в сторону. Как сообщили очевидцы, опасная история случилась на Окружной.

Те, що у маршруток відвалюються колеса - вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо ледь не прибило людину - щось новеньке. Цікаво, як довго ще оці небезпечні жовті автобуси курсуватимуть містом? Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 6. Juli 2020

Пользователи социальной сети отреагировали на ситуацию в комментариях. Многие возмутились, что такой опасный транспорт выпускают на улицы Киева:

"Теперь вы понимаете, почему так мало Богданов вы встречаете в своей жизни"; "Такое ощущение, что им эти полуострова специально кто-то откручивает, только они отпадают"; "21 век в нормальных странах вместо водителей 🤖🤖🤖🤖🤖и комфортные автобусы, за то у нас: а#уевшие депутаты и народ который ездит на старых гробах😡😡😡😡😡мы этого заслужили?????????"; "нужно убирать эти желтые гробы на колёсах с улиц Киева. Они кроме всего прочего загрязняют воздух, за ними всегда шлейф черного дыма"; "А они недавно опять конкурс провели на маршруты. И там в требованиях все те же Богданы. Хотя все говорят что этот автобус для села".

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