У Києві комунальники розрили трубу і залишили її спливати водою під відкритим небом

Як повідомляє Politeka.net очевидці помітили прорив і зняли його на відео. Обурливі кадри опублікував Телеграм-канал "Х*овий Київ".

За словами місцевого жителя, співробітники комунальної служби розкопали стару трубу біля житлового масиву Березняки. Величезну яму неподалік від підземного переходу огородили стійкою металевого паркану і стрічкою, але тільки з одного боку.

Як можна помітити на опублікованих кадрах, в розритої траншеї б'є вода. Ймовірно, комунальники пошкодили комунікації під час ремонтних робіт або ж просто недочинили. За словами авторів, місцеві жителі залишилися без води.

"Все по класиці - розрили і з*бались. Вода ху*чить, але до неї нікому немає діла", - написали в повідомленні.

Раніше, 5 липня, в черговий раз прорвало трубу на мосту Патона в Києві. Так під час випробувань, які проводить "Київтеплоенерго", вода бурхливим потоком ринула в Дніпро. Кияни оперативно викликали співробітників ДСНС. Варто відзначити, що зовсім недавно, 25 червня, під час випробувань теж виник прорив водної магістралі - окріп водоспадом впав в річку і сполохав очевидців події.

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