В Киеве коммунальщики разрыли трубу и оставили ее истекать водой под открытым небом
Как сообщает Politeka.net, очевидцы заметили прорыв и сняли его на видео. Возмутительные кадры опубликовал Телеграм-канал "Х*евый Киев".
По словам местного жителя, сотрудники коммунальной службы раскопали старую трубу возле жилого массива Березняки. Огромную яму неподалеку от подземного перехода оградили стойкой металлического забора и лентой, но только с одной стороны.
Как можно заметить на опубликованных кадрах, в разрытой траншее хлещет вода. Вероятно, коммунальщики повредили коммуникации во время ремонтных работ или же просто недочинили. По словам авторов, местные жители остались без воды.
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"Всё по классике - разрыли и съе*ались. Вода ху*чит, но до неё никому нет дела", - написали в сообщении.
Ранее, 5 июля, в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона в Киеве. Так во время испытаний, которые проводит "Киевтеплоэнерго", вода бурным потоком хлынула в Днепр. Киевляне оперативно вызвали сотрудников ГСЧС. Стоит отметить, что совсем недавно, 25 июня, во время испытаний тоже возник прорыв водной магистрали - кипяток водопадом обрушился в реку и всполошил очевидцев происшествия.
Напомним, огромный гейзер ударил из-под земли в центре Киева, видео: "Прямо Исландия".
Как сообщала Politeka, огромный гейзер ударил из-под земли в центре Киева, видео: "Прямо Исландия".
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