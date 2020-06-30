В Киеве обнаженный мужчина примчался в магазин верхом на лошади и поразил очевидцев своим оправданием

Как сообщает Politeka.net, видеозапись курьезного случая появилась в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

Нетрезвый мужчина в одних трусах заехал на коне в один из магазинов на улице Георгия Гонгадзе на Виноградаре, чтобы купить себе пива. Он удивился, что его товарищи уговаривали остановиться. Судя по словам киевлянина, он постеснялся войти в помещение в нижнем белье, а вот на коне - другое дело. "Не хочу. Как я в трусах пойду?", - отметил он.

"Куда охрана смотрит, они же там возле кассы стоят", - возмутились свидетели происшествия на видео.

В итоге полуголый всадник в торговый зал не попал ни в каком виде, ведь его спутники согласились сами скупиться. Чем закончилась история - неясно.

Пользователи соцсети высмеяли случай в комментариях. Многие даже похвалили мужчину за необычную выходку в столице:

"Хорошо хоть в трусах!"; "А в трусах сабля, истинный козак"; "А не пустили потому, что без маски)"; "Чей-то принц"; "Кто же в нынешнее время на коне и без маски !!!!🤣🤣🤣".

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