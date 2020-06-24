Киев перешел к новому этапу ослабления карантина, несмотря на вторую волну эпидемии

Как сообщает Politeka.net, власти Киеве разрешили возобновить работу фитнес-центрам, кинотеатрам, торговым центрам и другим учреждениям, а также принимать гостей внутри ресторанов и кафе. Об этом идет речь в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Валентина Мондриевскго от 22 июня, которое опубликовано на сайте КГГА.

Согласно документу, в Киеве снимают запрет на работу театров, музеев, кинотеатров, ТРЦ, бассейнов в фитнес-центрах. В то же время, запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей, госпитализация и плановые операции в больницах, а также проведение капитального ремонта жилья.

Заведениям общественного питания теперь можно обслуживать посетителей во внутренних залах, хотя они обязаны соблюдать ряд санитарно-эпидемических ограничений. В частности, нельзя открывать детские комнаты, буфеты самообслуживания и готовить на открытых кухнях. Запрещено также проводить банкеты более, чем на 10 человек.

Сотрудники заведений обязаны сопровождать гостей внутрь помещения, проверять их температуру и наличие признаков респираторных заболеваний. Внутри кафе и ресторанов должны быть антисептики, бумажные полотенца и жидкое мыло. Персоналу также придется чаще проводить влажную уборку и отдельно собирать использованные средства защиты, такие как маски и перчатки.

В КГГА разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

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