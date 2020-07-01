Огромный фонтан ударил из-под асфальта возле супермаркета в центре Киева

Как сообщает Politeka.net, видеозапись аварии от очевидцев появилась в социальной сети Facebook.

30 июня из-за прорыва трубы гейзер образовался на парковке супермаркета на проспекте Дружбы народов. Струя воды поднялась на десятки метров вверх, заливая автомобили на стоянке. Как утверждают очевидцы, фонтан бил прямо из канализационного люка.

На одном из видео напор воды порядком ослабел, поэтому люди смогли подойти к своим машинам. Но даже после этого гейзер поднимался почти в два раза выше человеческого роста.

Новый гейзер образовался на парковке супермаркета Новус на Дружбы Народов. Очевидцы говорят, что напор бьет прямо из канализационного люка Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 30. Juni 2020

Жители столицы отреагировали на новый незапланированный фонтан в комментариях к видеоролику. Многие напомнили, что это далеко не первая подобная авария в Киеве, некоторые из них представляют серьезную опасность для здоровья и даже жизни людей:

"О... новый фонтан в Киеве, а где подсветка и музычка? И да, мне не смешно. Пару лет назад таким фонтаном, пополам со щебнем и кусками асфальта посекло нам машину. Чудом мы из нее вышли, дошли до офиса и следом за нами в офисные двери хлинул кипяток. Машина в хлам. Шебень пробивает стекла и корпус современных машинок навылет... Нам конечно повезло... а могло бы и не очень..."; "На том месте уже 2 раз порыв. В прошлом году была холодная вода"; "Городу не хватает фонтанов!"; "Прямо Исландия".

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