В Белой Церкви полиция схватила мужчину, который выбросил ребенка в окно

Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры инцидента в Facebook опубликовала пресс-служба Нацполиции Киевской области (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По данным правоохранителей, накануне после употребления спиртного мужчина устроил в квартире конфликт со своей гражданской супругой по поводу воспитания ее детей. Во время ссоры злоумышленник схватил пятилетнего мальчика и выбросил из окна первого этажа, а после этого сбежал из дома.

Прохожие заметили у подъезда ребенка с тяжелыми травмами, бросились на помощь, а также вызвали полицейских и "скорую помощь". Медики госпитализировали малыша в реанимационное отделение и пытаются спасти ему жизнь.

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На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель", - передает областная полиция.

По данным пресс-службы, сейчас следствие готовится начать уголовное производство по признакам покушения на убийство ребенка. Решается вопрос о мере пресечения.

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