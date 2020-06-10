Бдительный пассажир наказал подростков, которые решили устроить экстремальную поездку в киевском метро

Как сообщает Politeka.net, видео происшествия появилось в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

На опубликованных кадрах видно, что несколько молодых людей забрались между вагонами на станции "Арсенальная" и ждали отправления поезда, держась за поручень. Вероятно, они решили так покататься для остроты ощущений, вот только их вовремя остановили.

"Две «синие наклейки» решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - пишет "Киев Оперативный".

В какой-то момент мужчина заметил экстремалов, притаившихся между вагонами. Он подошел и вытащил подростков на платформу, а когда те начали сопротивляться, применил силу. В итоге состав отправился без дебоширов.

Многие пользователи соцсетей осудили поведение подростков и похвалили пассажира за неравнодушность:

"Что ж это происходит с молодёжью-то сейчас. Полнейшая деградация. Поезда были всегда, нам в детстве такое и в голову не приходило"; "Два вагона метро и только один человек..."; "Пареньку респект. Больше в вагоне мужиков не оказалось?"; "Найти и впаять штраф этим школотронам"; "Вот накой пускать в метро таких сопляков в период карантина??!! Явно же, что не на работу едут! Пусть безвылазно тусуются у себя в районе...😡 А парень - красава, конечно!!".

Две «синие наклейки» решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет 👋 Киев, метро, между Хрещатиком и Арсенальной Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 9. Juni 2020

Некоторые также написали, что эта компания не впервые устраивает беспредел в киевском метро.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об усилении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.