На улице Бойченка, 13, в Днепровском районе Киева во вторник, 16 июня, произошло необычное ЧП.

По предварительной информации, наркозависимый мужчина открыл газа и угрожает взорвать квартиру. Прибывшие на место полицейские ведут с ним переговоры.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт "Сегодня". Фото с места ЧП были опубликованы в «Киев Оперативный».

В полиции Днепровского района сообщили, что человека, который грозился взорвать газ, уже задержали.

"Мужчину уже задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос – по какой статье открывать уголовное производство. В результате ЧП никто из людей не пострадал", – сообщили в полиции Днепровского района.

Там пока не могу назвать ни возраст пострадавшего, ни причин, которые подтолкнули его на такой отчаянный шаг.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации также заявили, что в таких экстренных случаях на место ЧП сразу же приезжает газовая служба и отключает дом от газоснабжения, помещение проветривается. А уже сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры и задерживают правонарушителя.

Ранее сообщалось, что активисты устроили протест на поддержку активиста Сергея Стерненко прямо под окнами президента Владимира Зеленского.

Сразу после того, как Шевченковский районный суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста, сотни активистов направились к дому главы украинского государства.

После того, как протестующие пришли к дому, где проживает президент Владимир Зеленский, из толпы кто-то кинул мощную петарду прямо под окна главы государства.

Также мы писали, что столичные полицейские задержали мужчину, который грозился взорвать фирму, которая находится в его доме, на момент задержания человек перебывал в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об усилении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

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