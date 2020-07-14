У Києві мешканці багатоповерхового будинку виявили в під'їзді пакет із зброєю, боєприпасами та вибухівкою

Відомо, що целофановий пакет знаходився за дверима між поверхами одного з будинків по Голосіївському проспекту, передає Обозреватель.

В пакеті знаходилося близько півтора кілограмів пластичної вибухової речовини, шість електродетонаторів ЭДП-р, кілька коробок боєприпасів і пістолет Макарова 9 мм з тактичної рукояткою.

Раніше ми писали, що у Києві 23-річний хлопець наніс ножові поранення двом неповнолітнім перехожим.

Наголошується, що київські оперативники вже затримали молодика, який завдав ножові поранення двом неповнолітнім. Постраждалих хлопців доставили в лікарню, де їм надали необхідну медичну допомогу. За скоєний злочин хлопцю загрожує до восьми років в'язниці.

Слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін повідомив, що на місці події правоохоронці встановили, що між трьома хлопцями виник конфлікт. Один з хлопців зробив зауваження двом іншим, які голосно розмовляли, коли проходили повз нього.

Нагадаємо, киянин розстріляв начальника за звільнення: кадри з місця події.

Як повідомляла Politeka, бешкетники влаштували стрілянину в Києві, люди розбігаються: кадри свавілля.

Також Politeka писала про переполосі на центральному автовокзалі в Києві, з'їхалися силовики: кадри з місця НП.