В Киеве мужчина нанес огнестрельные ранения своему бывшему шефу после того, как тот его уволил, не выплатив зарплату

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители сообщили, что 35-летний мужчина расстрелял на улице своего бывшего начальника. Нападающий считает экс-шефа виновным в своем увольнении с работы и невыплате ему зарплаты. Инцидент произошел на улице Братиславской в Киеве. Нападающий попал в правый глаз и пах своему бывшему 26-летнему начальнику. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи сообщили в полицию, что по улице Братиславской госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону.

Благодаря записям с камер наблюдения полицейским удалось идентифицировать личность и задержать жителя соседнего района. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками.

Правоохранители сообщают, что подозреваемый в стрельбе был знаком с потерпевшим - он раньше был его подчиненным. После окончания испытательного срока 35-летнего мужчину уволили и не выплатили заработную плату. Стрелок считает виновным в этом своего бывшего шефа, поэтому решил отомстить ему.

Злоумышленник на велосипеде подъехал в магазин и сделал несколько выстрелов в сторону бывшего начальника.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку уже объявлено о подозрении, он будет находиться под стражей на время расследования. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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