6 липня неадеквати відкрили стрілянину в центрі Києва і атакували поліцейських

Як повідомляє Politeka.net у мережі кадри і подробиці події опублікувало спільнота "Київ Оперативний".

За даними очевидців, біля кінотеатру "Жовтень" на Подолі двоє чоловіків середніх років влаштували розборки з групою молодих людей, які, нібито, занадто гамірно поводилися. Після словесної перепалки дебошири дістали пістолети і відкрили вогонь. Інформація про постраждалих не розголошується, однак на місце події приїхала машина "швидкої допомоги".

Незабаром прибули співробітники патрульної поліції, але озброєні чоловіки чинили їм опір і спробували відбитися за допомогою газових балончиків. У підсумку неадекватний усе-таки вдалося затримати.

Раніше, 4 липня, в Києві сталася масова бійка зі стріляниною в торговому центрі "Арена" на Бессарабській площі. Прес-служба столичної поліції повідомила про трьох постраждалих в ході інциденту: одна з учасниць отримала дотичне поранення ноги, ще дві людини отримали ножові поранення та потрапили до лікарні.

"Просто натовп молодих людей, які билися між собою. Є постраждалі", - поділилися очевидці в соціальних мережах.

Нагадаємо, під Києвом відкрили стрілянину по людям, кадри

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