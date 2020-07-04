У центрі Києва сталася масова бійка

Як передає Politeka.net, подробиці і кадри страшного побоїща опублікував "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Відомо, що інцидент стався в суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною. Зіткнення відбулися на Бессарабській площі.

"Просто натовп молодих людей, які билися між собою. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.



Пресслужба поліції Києва повідомляє про трьох постраждалих. В ході конфлікту одна з учасниць отримала дотичне поранення ноги, їй надана допомога на місці. Двоє учасників отримали ножові поранення, вони госпіталізовані.

Відео 18+ З’явилося відео з моментом стрілянини в Арені, що на Бессарабці. Про цю подію ми писали раніше: https://kyivoperativ.info/other/uvaga-video-18-2/ Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 4. Juli 2020

Раніше ми повідомляли, що в Вишневому Київської області місцевий житель безпричинно відкрив стрілянину по людям.

За даними поліції, чоловік проігнорував оточуючих людей, зробив кілька пострілів з травматичної зброї в сторону компанії людей. Після чого втік з зброєю з місця НП.

Потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги і грудної клітки. Поліцейські встановили особу стрільця, а після чого влаштували засідку і затримали його за місцем проживання.

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