В центре Киева произошла массовая драка

Как передает Politeka.net, подробности и кадры жуткого побоища опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Известно, что инцидент произошел в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой. Столкновения произошли на Бессарабской площади.

"Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.



Пресс-служба полиции Киева сообщает о трех пострадавших. В ходе конфликта одна из участниц получила касательное ранение ноги, ей оказана помощь на месте. Двое участников получили ножевые ранения, они госпитализированы.

Відео 18+ З’явилося відео з моментом стрілянини в Арені, що на Бессарабці. Про цю подію ми писали раніше: https://kyivoperativ.info/other/uvaga-video-18-2/ Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 4. Juli 2020

Ранее мы сообщали, что в Вишневом Киевской области местный житель беспричинно открыл стрельбу по людям.

По данным полиции, мужчина проигнорировал окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону компании людей. После чего сбежал с оружием с места ЧП.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки. Полицейские установили личность стрелка, а после чего устроили засаду и задержали его по месту жительства.

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