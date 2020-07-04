В центре Киева произошла массовая драка
Как передает Politeka.net, подробности и кадры жуткого побоища опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Известно, что инцидент произошел в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой. Столкновения произошли на Бессарабской площади.
"Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба полиции Киева сообщает о трех пострадавших. В ходе конфликта одна из участниц получила касательное ранение ноги, ей оказана помощь на месте. Двое участников получили ножевые ранения, они госпитализированы.
Ранее мы сообщали, что в Вишневом Киевской области местный житель беспричинно открыл стрельбу по людям.
По данным полиции, мужчина проигнорировал окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону компании людей. После чего сбежал с оружием с места ЧП.
Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки. Полицейские установили личность стрелка, а после чего устроили засаду и задержали его по месту жительства.
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