В Киеве жители многоэтажного дома обнаружили в подъезде пакет с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

Известно, что целлофановый пакет находился за дверью между этажами одного из домов по Голосеевскому проспекту, передает Обозреватель.

В пакете находилось около полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, шесть электродетонаторов ЭДП-р, несколько коробок боеприпасов и пистолет Макарова 9 мм с тактической рукояткой.

Ранее мы писали, что в Киеве 23-летний парень нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним прохожим.

Отмечается, что киевские оперативники уже задержали молодого человека, который нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним. Пострадавших юношей доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. За совершенное преступление парню грозит до восьми лет тюрьмы.

Следователь Святошинского управления полиции Андрей Карпин сообщил, что на месте происшествия правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт. Один из парней сделал замечание двум другим, которые громко разговаривали, когда проходили мимо него.

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