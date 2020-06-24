Спроба мера Віталія Кличка попіаритися перед виборами на Подільському мосту може обернутися великим провалом

Як повідомляє "Знай.иа", про це розповів транспортний експерт Віктор Петрук, його словами передає Politeka.net.

Нещодавно в Дніпровському районі Києва відбулися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестують проти будівництва Подільсько-Воскресенського моста на Русанівських садах. Як стверджують місцеві жителі, погоджений з мером Кличко проект замінили на інший, заради якого доведеться знести десятки будинків.

За словами Віктора Петрука, нові з'їзди, які зараз намагаються побудувати під керівництвом голови столиці, це найгірший з усіх запропонованих варіантів. Вони не тільки не прискорять проведення моста на Троєщину, а навіть відстрочать його відкриття. Набагато краще було б вивести один з підходів на бульвар Алішера Навої, що формує основний лівобережний попит, а не на вулицю Бальзака, як передбачено проектом. Як зазначив Віктор Петрук, таке коригування знизила б загальну вартість будівництва мосту більш ніж на 2,4 мільярда гривень.



"Коли Віталій Кличко боровся за владу в Києві і ще тільки мріяв зайняти крісло голови КМДА, він був правильним опозиціонером: критикував злочинну владу за зв'язки з забудовниками, дружив з громадськими активістами, обіцяв спалити проект Генерального плану 2025 і побудувати Подільський міст повз Русанівських садів", - нагадав експерт. "Але, зайнявши крісло мера, миттю забув про всі обіцянки", – підкреслює Віктор Петрук.

Віталій Кличко кардинально змінив свою позицію з приходом на посаду мера, про що свідчить укладення угоди з місцевими жителями. Є навіть документ:

Експерт державного управління в сфері містобудування Віктор Гліба впевнений, що піар-хід Кличко обернеться провалом:

"Кличка відправляє беркутівців розчищати від людей будівельний майданчик на Русанівських садах. Гроші бюджету йдуть не на підтримку експлуатаційних характеристик існуючих мостів, зливової каналізації та інших елементів інженерно-транспортної інфраструктури, а виключно на трасування автомобільних доріг та інженерних мереж майбутніх житлових комплексів", - зазначив він. - "Швидше за все, він не встигне до виборів показати ще одну фішку "діючого мера" і міст не здадуть в експлуатацію – як Шулявський і Скляний мости. Можливо, техніка зможе їздити під охороною поліції, але це для піару – програш".

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