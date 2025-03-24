До конца 2025 года юридические лица могут подключить бизнес-тариф от lifecell всего за 100 гривен в месяц, сообщает Политека.

Как пишут на официальном сайте компании, популярный украинский мобильный оператор объявил о старте акции "стоп-цена бизнес", которая будет действовать для новых корпоративных абонентов. Главное преимущество – возможность пользоваться тарифом "Бизнес Плюс 149" по специальной цене 100 грн/мес. вместо стандартных 149 грн. Для этого необходимо перенести линию в сеть Лайфсел до 31 декабря 2025 года.

Подключив акционное предложение, клиенты получат: - безлимитные звонки внутри сети lifecell; неограниченный интернет (скорость до 75 ГБ на максимуме, затем – до 1 Мбит/с); 800 минут на звонки по Украине.

Оператор отмечает, что пониженная фиксированная стоимость будет действовать до конца 2026 года. Это позволяет планировать расходы по связи без риска непредвиденных повышений.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо перенести линию через услугу MNP. Это можно сделать, оставив заявку на сайте или обратившись к персональному менеджеру; подключить тариф "за 149 гривен, после чего автоматически активируется пониженная стоимость 100 грн/мес.

Акция доступна для юридических лиц и ФЛПов. Дополнительно клиенты получают возможность управлять услугами онлайн, консультироваться с персональным менеджером и сохранять все важные контакты без изменений.

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