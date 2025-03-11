Дізнатися всі умови можна, зв'язавшись зі службою підтримки свого оператора Lifecell і не тільки.

Мобільні оператори регулярно оновлюють умови своїх тарифних планів, однак абоненти часто не помічають цих змін, тому важливо знати, як дізнатися про всі умови поточного тарифу Lifecell, повідомляє Politeka.net.

Абоненти цього оператора мають кілька зручних комбінацій для отримання інформації та керування послугами.

Наприклад, щоб переглянути або перезамовити пакет послуг за поточним тарифом, достатньо набрати *141#. Ця комбінація дасть доступ до інформації про:

зміну тарифного плану;

пропозиції для роумінгу.

Щоб дізнатися про свій номер та умови тарифу, можна набрати *161#. У відповідь ви отримаєте такі відомості, як:

назва тарифу;

ціна;

наповнення;

дата активації.

Абоненти Lifecell також можуть перевірити залишок послуг свого тарифу за допомогою комбінації *121#, а для керування додатковими послугами — набрати *112#.

Для перезамовлення пакету послуг собі чи іншому абоненту потрібно використовувати комбінацію *700#, а для управління денним пакетом послуг — *103#.

Окрім того, пропонуються й інші комбінації для полегшення користування послугами та отримання додаткової інформації, зокрема:

*111# — перевірка залишку коштів на основному та бонусному рахунку;

*199# — перенесення залишку хвилин, МБ та SMS з попереднього періоду;

*123# — додаткові послуги та налаштування;

*301# — підключення додаткових інтернет-послуг;

*302# — підключення SMS-послуг;

1171# — активація послуги "Додаткові гроші".

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