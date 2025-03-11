Мобильные операторы регулярно обновляют условия своих тарифных планов, однако абоненты часто не замечают этих изменений, поэтому важно знать, как узнать все условия текущего тарифа Lifecell, сообщает Politeka.net.
У абонентов этого оператора есть несколько удобных комбинаций для получения информации и управления услугами.
Например, чтобы просмотреть или перезаказать пакет услуг по текущему тарифу, достаточно набрать *141#. Эта комбинация даст доступ к информации о:
- изменение тарифного плана;
- предложения для роуминга
Чтобы узнать свой номер и условия тарифа, можно набрать *161#. В ответ вы получите такие сведения, как:
- название тарифа;
- цена;
- наполнение;
- дата активации.
Абоненты Lifecell также могут проверить остаток услуг своего тарифа с помощью комбинации *121#, а для управления дополнительными услугами набрать *112#.
Для перезаказа пакета услуг себе или другому абоненту нужно использовать комбинацию *700#, а для управления пакетом услуг — *103#.
Кроме того, предлагаются и другие комбинации для облегчения использования услуг и получения дополнительной информации, в частности:
- *111# — проверка остатка средств на основном и бонусном счете;
- *199# — перенос остатка минут, МБ и SMS с предыдущего периода;
- *123# — дополнительные услуги и настройки;
- *301# — подключение дополнительных интернет-услуг;
- *302# — подключение SMS-услуг;
- 117 1# - активация услуги "Дополнительные деньги".
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