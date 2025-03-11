Узнать все условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора Lifecell и не только.

Мобильные операторы регулярно обновляют условия своих тарифных планов, однако абоненты часто не замечают этих изменений, поэтому важно знать, как узнать все условия текущего тарифа Lifecell, сообщает Politeka.net.

У абонентов этого оператора есть несколько удобных комбинаций для получения информации и управления услугами.

Например, чтобы просмотреть или перезаказать пакет услуг по текущему тарифу, достаточно набрать *141#. Эта комбинация даст доступ к информации о:

изменение тарифного плана;

предложения для роуминга

Чтобы узнать свой номер и условия тарифа, можно набрать *161#. В ответ вы получите такие сведения, как:

название тарифа;

цена;

наполнение;

дата активации.

Абоненты Lifecell также могут проверить остаток услуг своего тарифа с помощью комбинации *121#, а для управления дополнительными услугами набрать *112#.

Для перезаказа пакета услуг себе или другому абоненту нужно использовать комбинацию *700#, а для управления пакетом услуг — *103#.

Кроме того, предлагаются и другие комбинации для облегчения использования услуг и получения дополнительной информации, в частности:

*111# — проверка остатка средств на основном и бонусном счете;

*199# — перенос остатка минут, МБ и SMS с предыдущего периода;

*123# — дополнительные услуги и настройки;

*301# — подключение дополнительных интернет-услуг;

*302# — подключение SMS-услуг;

117 1# - активация услуги "Дополнительные деньги".

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