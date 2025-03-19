Керувати новою послугою можна через застосунок My lifecell або в особистому кабінеті.

Мобільний оператор lifecell продовжує радувати своїх абонентів вигідними пропозиціями та новими тарифами, крім того там заявили про пову нової послуги, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Цього разу компанія звернула увагу на важливість своєчасної оплати послуг і запропонувала вигідне рішення – Автооплату.

Що пропонує Лайфсел?

Автоматичне поповнення без турбот – підключивши Автооплату, вам більше не потрібно пам’ятати про дату платежу. Всі розрахунки виконуватимуться автоматично.

Захистіть зв’язок близьких – підключіть Автооплату для рідних (наприклад, батьків чи бабусі), щоб вони завжди залишалися на зв’язку.

Гнучкий розклад оплат – якщо ви активували пакет послуг раніше, система автоматично скоригує дату наступного списання коштів.

Актуальність тарифів – при зміні тарифного плану Автооплата автоматично розрахує нову суму платежу.

Спеціальна пропозиція для нових користувачів!

При підключенні функції ви отримаєте 10% кешбеку бонусами за перші три платежі. Бонуси можна використати протягом 60 днів. Керувати послугою можна через застосунок My lifecell або в особистому кабінеті на сайті – зручно, швидко та без черг!

Акція "Кешбек за автооплату" діє з 6 лютого 2023 року до 31 грудня 2026 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих регіонів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, "Київстар", Vodafone і lifecell хочуть змінити статус: в Раду подано законопроєкт.

Також Politeka писала, Як дізнатися про всі умови свого тарифу в Lifecell: абонентам дали корисні поради.

Як повідомляла Politeka, У "Київстарі" зробили важливе попередження: з'являться нові тарифи, що ще потрібно знати.