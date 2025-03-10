Абонентам "Киевстар" напоминают о новой мошеннической схеме, где злоумышленники предлагают бонус в виде трех месяцев бесплатного пользования тарифом, сообщает Politeka.net.

В "Киевстар" предупредили, что мошенники от имени "Киевстар" предлагают фейковые бонусы и раскрыли, как не потерять деньги.

киевстар

Мошенники уверяют клиентов "Киевстар", что любой, кто подаст заявку, гарантированно получит вознаграждение. Однако компания "Киевстар" уверяет, что подобные акции не проводятся.

Оператор "Киевстар" призывает абонентов осторожничать и проверять информацию только на официальных страницах компании.

Чтобы не стать жертвой мобильных мошенников, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Проверяйте информацию – не доверяйте сообщениям от незнакомцев, а проверяйте акции на официальных ресурсах.
  • Не разглашайте свои данные – не предоставляйте коды пополнения, логины или пароли от "Мой Киевстар".
  • Остерегайтесь фишинговых ссылок – не переходите по подозрительным ссылкам, полученным через SMS.

киевстар

  • Не нажимайте на комбинации цифр, если незнакомец этого требует – сначала проверьте запрос в "Киевстар".
  • Защитите номер – установите PIN-код на SIM-карте и перейдите на контрактное обслуживание.
  • Не передавайте телефон незнакомцам, чтобы не разрешить мошенникам воспользоваться вашими личными данными.

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Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.