Абонентам "Киевстар" напоминают о новой мошеннической схеме, где злоумышленники предлагают бонус в виде трех месяцев бесплатного пользования тарифом, сообщает Politeka.net.
В "Киевстар" предупредили, что мошенники от имени "Киевстар" предлагают фейковые бонусы и раскрыли, как не потерять деньги.
Мошенники уверяют клиентов "Киевстар", что любой, кто подаст заявку, гарантированно получит вознаграждение. Однако компания "Киевстар" уверяет, что подобные акции не проводятся.
Оператор "Киевстар" призывает абонентов осторожничать и проверять информацию только на официальных страницах компании.
Чтобы не стать жертвой мобильных мошенников, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Проверяйте информацию – не доверяйте сообщениям от незнакомцев, а проверяйте акции на официальных ресурсах.
- Не разглашайте свои данные – не предоставляйте коды пополнения, логины или пароли от "Мой Киевстар".
- Остерегайтесь фишинговых ссылок – не переходите по подозрительным ссылкам, полученным через SMS.
- Не нажимайте на комбинации цифр, если незнакомец этого требует – сначала проверьте запрос в "Киевстар".
- Защитите номер – установите PIN-код на SIM-карте и перейдите на контрактное обслуживание.
- Не передавайте телефон незнакомцам, чтобы не разрешить мошенникам воспользоваться вашими личными данными.
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