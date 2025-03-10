Оператор "Киевстар" призывает абонентов быть осторожными и проверять информацию только на официальных страницах компании.

Абонентам "Киевстар" напоминают о новой мошеннической схеме, где злоумышленники предлагают бонус в виде трех месяцев бесплатного пользования тарифом, сообщает Politeka.net.

В "Киевстар" предупредили, что мошенники от имени "Киевстар" предлагают фейковые бонусы и раскрыли, как не потерять деньги.

Мошенники уверяют клиентов "Киевстар", что любой, кто подаст заявку, гарантированно получит вознаграждение. Однако компания "Киевстар" уверяет, что подобные акции не проводятся.

Оператор "Киевстар" призывает абонентов осторожничать и проверять информацию только на официальных страницах компании.

Чтобы не стать жертвой мобильных мошенников, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Проверяйте информацию – не доверяйте сообщениям от незнакомцев, а проверяйте акции на официальных ресурсах.

Не разглашайте свои данные – не предоставляйте коды пополнения, логины или пароли от "Мой Киевстар".

Остерегайтесь фишинговых ссылок – не переходите по подозрительным ссылкам, полученным через SMS.

Не нажимайте на комбинации цифр, если незнакомец этого требует – сначала проверьте запрос в "Киевстар".

Защитите номер – установите PIN-код на SIM-карте и перейдите на контрактное обслуживание.

Не передавайте телефон незнакомцам, чтобы не разрешить мошенникам воспользоваться вашими личными данными.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.