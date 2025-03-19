Управлять новой услугой можно через приложение My lifecell или в личном кабинете.

Мобильный оператор lifecell продолжает радовать своих абонентов выгодными предложениями и новыми тарифами, кроме того, там заявили о полной новой услуги, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На этот раз компания обратила внимание на важность своевременной оплаты услуг и предложила выгодное решение – Автооплату .

Что предлагает Лайфсел?

Автоматическое пополнение без проблем – подключив Автооплату, вам больше не нужно помнить о дате платежа. Все расчеты будут производиться автоматически.

Защитите связь близких – подключите Автооплату для родных (например, родителей или бабушки), чтобы они всегда оставались на связи.

Гибкое расписание оплат – если вы активировали пакет услуг раньше, система автоматически скорректирует дату последующего списания средств.

Актуальность тарифов – при изменении тарифного плана Автоплата автоматически рассчитает новую сумму платежа.

Специальное предложение для новых пользователей!

При подключении функции вы получите 10% кэшбека бонусами за первые три платежа. Бонусы можно использовать в течение 60 дней . Управлять услугой можно через приложение My lifecell или в личном кабинете на сайті – удобно, быстро и без очередей!

Акция "Кешбек за автооплату" действует с 6 февраля 2023 года по 31 декабря 2026 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов.

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