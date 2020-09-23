Киевляне определились со своими фаворитами на предстоящих выборах

Как передает Politeka.net, свежий рейтинг кандидатов на пост мэра Киева показал, кто из политиков может претендовать на выход во второй тур.

Согласно исследованию, которое проводила ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 5 по 9 сентября, около 23,6% жителей столицы готовы поддержать действующего мэра Киева Виталия Кличко. При этом, за лидера политической силы «Перемога Пальчевского» Андрея Пальчевского готовы отдать свои голоса 17,8% киевлян.

Всего в процессе исследования было опрошено 1,5 тысячи жителей столицы. Стоит отметить, что среди избирателей, которые определились с выбором, 26,8% киевлян поддерживают Кличко, а 20,2% - Андрея Пальчевского.

Все остальные кандидаты на пост мэра столицы имеют более скромные показатели. Так, за Николая Томенко готовы проголосовать 9,1% киевлян, за Александра Попова – 6,2%. Андрея Билецкого готовы поддержать 5,7% жителей столицы, а Ирину Верещук – 5,4%.

Добавим, что проводился опрос и по поддержке политических сил, которые претендуют попасть в Киевраду. Больше всего поддержки в столице имеет партия "Европейская солидарность". Ее готовы поддержать 17,2% киевлян. На втором месте оказалась "Перемога Пальчевського" с результатом 15,7% голосов. А вот "Слуга народа" замкнула тройку лидеров, набрав 11,5%.

Стоит отметить, что партия «Удар» получила лишь 9,8% поддержки.

Напомним, что Пальчевский предрек бегство министра Степанова после разграбленного спецфонда: "Как черт из табакерки".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский о масштабной забастовке шахтеров: "Надо бороться с нищетой любыми способами".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский заявил, что необходимо следить, чтобы бюджет распределялся для людей правильно.