Громадський діяч Андрій Пальчевський передбачив наслідки протестів у Кривому Розі для чинної влади

Він прокоментував масштабний страйк шахтарів у ролику на своїй сторінці в "Facebook", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Кривий Ріг дає нам прикурити. Не тільки тут, на Банковій, а й під землею. 393 шахтарі перебувають у безстроковому поки страйку під землею. Шахта "Жовтнева" і ще до неї приєдналися три, тенденція наростає. Найцікавіше, якщо не сказати: сумне, що ця шахта управляється двома головними олігархічними кланами на літеру "А" і на букву "К" - прізвища, знайомі всім, як буквар, з дитинства, здогадайтеся самі", - заявив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч вважає, що страйк шахтарів у рідному місті президента Володимира Зеленського є поганим сигналом для чинної влади.

Терпеть нищету нельзя больше! забастовка в Криворожской шахте: терпеть нищету нельзя больше! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 23. September 2020

"Що це означає? Якщо на батьківщині першої особи починаються подібного роду явища, чим все це закінчиться? А закінчиться це тим, що рано чи пізно, особливо після цих виборів, зрозуміють люди, що не можна більше терпіти приниження бідністю. Треба боротися з бідністю, і боротися з нею треба будь-якими способами, чого я нам всім бажаю. Тримайтеся там, хлопці, під землею і на землі", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський попередив про проблему через вибори: "те, що можна було підготувати добре, ми вже профуфукали"

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський назвав винних у ситуації з китайським вірусом в Україні

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, які питання в Києві вимагають термінового втручання