Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что столичный транспорт нужно срочно обновить из-за непригодного состояния

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы). По словам Пальчевского, очень многое в Киеве нуждается в обновлении.

«Поезда надо менять и самое главное эскалаторы, а также переходы - особенно те переходы, где много людей ходит. В эпоху социальной дистанции пешие переходы необходимо менять», - объяснил лидер политсилы «Победа Пальчевского».

Он обратил внимание на то, что в киевском метро есть система снабжения воздухом, которая ужасно работает.

«Думаю, что воздух в метро одна из самых масштабных проблем с точки зрения передачи заболевания. Я уверен, что надо ставить специальные фильтры и на этом кто-то хорошо наживается», - объяснил Пальчевский.

Ранее мы писали, что выборы осенью 2020 могут не состояться. Такое мнение выразил общественный деятель Андрей Пальчевский. По его мнению, «слуг народа» ждет настоящий провал.

«Я не уверен, что проведут выборы. Я не уверен. Потому что результат будет настолько плачевный для зеленой команды. Они ж рано или поздно сознаются президенту, как нашкодившие дети», - заявил он.

Напомним, что политсила Пальчевского, которая создана лишь 1 июля, уже обгоняет парламентские партии, - политолог.

Как сообщала Politeka, Пальчевский поймал власть на лжи и предупредил украинцев о катастрофе: "Они нас доведут".

Также Politeka писала, что партия «Перемога Пальчевского» представила первые приемные в столице.