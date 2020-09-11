Лідер політичної сили Андрій Пальчевський відкрив приймальні в Подільському, Святошинському та Солом'янському районах
Відкриття приймалень відвідали мешканці найближчих будинків, які активно розповідали про проблематику своїх районів.
Більше іншого люди звертали увагу на хаотичну забудову, перебої з водопостачанням і зруйновану інфраструктуру дворів.
«Ми сьогодні відкрили три приймальні і це тільки початок для Києва. Ми дуже чітко відчуваємо які питання турбують людей на місцях. Є можливість швидко реагувати. Наше завдання-донести до, скажімо так, до управлінців цим містом особливо після виборів про те, що існують конкретні проблеми, конкретні вулиці», - сказав Пальчевський.
Також лідер політичної сили розповів, чим займеться його команда після обрання до Київради.
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"Щороку ми будемо будувати 4 станції метро. У планах ще 5 шкіл і 14 дитячих садків. І я кістьми ляжу, щоб дати надбавки пенсіонерам. Це стосується не тільки столиці, а й усіх тих міст, де люди підтримають «Перемогу Пальчевського», - завершив він.
Приймальні відкриті за наступними адресами:
* Подільський район-Проспект Правди,, 80-а.
* Святошинський район-Кольцова, 14д.
* Солом'янський район. Борщагівська, 152-а.
Нагадаємо, відомий підприємець Андрій Пальчевський є одним з фаворитів мерської гонки в Києві.