Лідер політичної сили Андрій Пальчевський відкрив приймальні в Подільському, Святошинському та Солом'янському районах

Відкриття приймалень відвідали мешканці найближчих будинків, які активно розповідали про проблематику своїх районів.

Більше іншого люди звертали увагу на хаотичну забудову, перебої з водопостачанням і зруйновану інфраструктуру дворів.

«Ми сьогодні відкрили три приймальні і це тільки початок для Києва. Ми дуже чітко відчуваємо які питання турбують людей на місцях. Є можливість швидко реагувати. Наше завдання-донести до, скажімо так, до управлінців цим містом особливо після виборів про те, що існують конкретні проблеми, конкретні вулиці», - сказав Пальчевський.

Також лідер політичної сили розповів, чим займеться його команда після обрання до Київради.

"Щороку ми будемо будувати 4 станції метро. У планах ще 5 шкіл і 14 дитячих садків. І я кістьми ляжу, щоб дати надбавки пенсіонерам. Це стосується не тільки столиці, а й усіх тих міст, де люди підтримають «Перемогу Пальчевського», - завершив він.

Приймальні відкриті за наступними адресами:

* Подільський район-Проспект Правди,, 80-а.

* Святошинський район-Кольцова, 14д.

* Солом'янський район. Борщагівська, 152-а.

Нагадаємо, відомий підприємець Андрій Пальчевський є одним з фаворитів мерської гонки в Києві.